রাস্তা নির্মাণে কোনো কারচুপি সহ্য করা হবে না: মেয়র শাহাদাত

প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
নগরীরর একটি সড়ক উন্নয়ন কাজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

মানসম্মত ও টেকসই রাস্তা নির্মাণে কোনো ধরনের কারচুপি সহ্য করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর ৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডের মীর্জাপুল সড়কের পাশে আবদুল হামিদ সড়ক উন্নয়ন কাজ উদ্বোধনকালে প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের উদ্দেশে তিনি এ কথা বলেন।

মেয়র বলেন, কাজের মান রক্ষা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব। এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিদেরও তদারকির দায়িত্ব নিতে হবে।

চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে নানামুখি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, শিগগির নগরীর গুরুত্বপূর্ণ ৪০টি সড়ক নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান করা হবে। চালু করা হবে মনোরেল এবং আধুনিক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

চসিক মেয়র বলেন, ৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডে ১৫টি উপ-প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৮ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ চলছে। এর মধ্যে ৩৫ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ২৭ কোটি টাকার কাজ চলমান এবং বাকি ১৬ কোটি টাকার তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন।

তিনি বলেন, আজ উদ্বোধনকৃত আবদুল হামিদ সড়ক, শহীদ জানে আলম রোড, তফাজ্জল চৌধুরী বাড়ি রোড, শান্তিধারা আবাসিক এলাকার সড়কসহ একাধিক সড়কের উন্নয়ন কাজে প্রায় ৪ কোটি ১৩ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। আমরা চাই জনগণ নিজের এলাকার উন্নয়ন কাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখুক। রাস্তার মান যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয়, কেউ যেন অনিয়ম না করতে পারে- এ দায়িত্ব স্থানীয় জনগণেরও নিতে হবে।

মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বর্ষাকালের দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে কিছু কাজ বিলম্বিত হয়েছিল। এখন আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সড়ক উন্নয়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উন্নয়ন কাজের এরই মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বা চলমান। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রাম নগরের চিত্র আমূল পরিবর্তিত হবে।

পরিবেশ সচেতনতার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা পাহাড় কাটবো না, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবো না, নালা ও খাল পরিষ্কার রাখবো। শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখলে জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত নগর গড়তে পারবো। আমরা একটি পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও পরিবেশবান্ধব চট্টগ্রাম গড়তে কাজ করছি। নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন কাজে সবাই আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত থাকুন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী রিফাতুল করিম, মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আশরাফ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী বেলাল উদ্দিন, সদস্য মো. কামরুল ইসলাম, পাঁচলাইশ থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য জাকির হোসেন, ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক কাজী শামসুল ইসলাম, সদস্য সচিব হাসান উসমান চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

