ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ কবে, জানালো ইসি

ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ কবে, জানালো ইসি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা সোমবার (২৭ অক্টোবর) প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি বলেন, ‘ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার তালিকা প্রকাশ করা হবে।’
রোববার (২৬ অক্টোবর) কমনওয়েলথের প্রাক-নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইসি সচিব এ তথ্য জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘এনসিপির প্রতীক ও রাজনৈতিক দল নিবন্ধনসহ চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা চলতি সপ্তাহের মধ্যে শেষ করব। মাঠ থেকে দল নিবন্ধনের তথ্য আসছে তা পর্যালোচনা করতে সময় লাগছে।’
ইসি সচিব বলেন, ‘পরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে বিষয়টি এমন নয়। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু জায়গায় সমন্বয় করতে হয়। কিছু কিছু বিষয় আগে করা হয়েছে আর কিছু কিছু বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং কিছু কিছু বিষয়ে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। সময় অনুযায়ী দিনক্ষণ মেপে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।’
