শামীম ওসমানের সহযোগী আজিজ গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১০:৫৯ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
শামীম ওসমানের সহযোগী আজিজুর রহমান আজিজ

দেশে থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে শামীম ওসমানের অন্যতম সহযোগী আজিজুর রহমান আজিজকে দর্শনা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (২৭ অক্টোবর) রাতে ইমিগ্রেশন পুলিশ ও চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) ডিবি তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) রাকিব খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, আমরা স্থানীয় থানা পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করেছি। চাঁদাবাজির একটি মামলায় সোমবার তাকে আদালতে তোলা হবে। তদন্তের স্বার্থে তার রিমান্ড আবেদন করা হবে।

জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে দীর্ঘদিন পলাতক থাকা আজিজ দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চাঁদাবাজি, লুটপাট, জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে অর্ধ-ডজনের বেশি মামলা আছে তার বিরুদ্ধে। এরইমধ্যে, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় হওয়া একটি চাঁদাবাজির মামলায় এজাহারনামীয় আসামি আজিজ। সেই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখাবে ডিবি পুলিশ। বর্তমানে মামলাটি তদন্ত করছে গোয়েন্দা তেজগাঁও বিভাগ।

