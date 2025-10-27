বাস ছেড়ে মেট্রোরেল স্টেশনের দিকে ছুটছেন যাত্রীরা

বাস ছেড়ে মেট্রোরেল স্টেশনের দিকে ছুটছেন যাত্রীরা
রাজধানীর ফার্মগেট দিয়ে মেট্রোরেল চলাচলের খবর পেয়ে স্টেশনের দিকে ছুটছেন যাত্রীরা। বেলা ১১টা ১৬ মিনিটে এই স্টেশন দিয়ে উত্তরা থেকে মতিঝিল ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টায় ফার্মগেট স্টেশনের পশ্চিম পাশের একটি পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে এক পথচারী নিহত এবং আরেকজন আহত হন। এরপর থেকে আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) বেলা ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ফার্মগেট দিয়ে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল।
তবে এর আগে পৌনে ১১টায় টিএমটিসিএল তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জানিয়েছে, আজ বেলা ১১টা থেকে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনরায় চালু করা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
এমন ঘোষণার পর ফার্মগেটে ছুটতে থাকেন যাত্রীরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্টেশনে শতাধিক যাত্রী উঠে যান। এরপর নির্দিষ্ট সময় পর পর ট্রেনে উঠে গন্তব্যে চলে যান তারা।
শেওড়াপাড়া থেকে বাসে শাহবাগ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠেন আমির আলি। তারপর ডিএমটিসিএলের বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ার পর তিনি খামারবাড়ি এসে নেমে যান। ফার্মগেট স্টেশনে আলাপকালে আমির আলি বলেন, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ থাকায় সড়কে আজ তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। অপেক্ষায় ছিলাম কখন নাগাদ ট্রেন চলাচল শুরু হয়। যখন বিজ্ঞপ্তি দেখলাম তখনই ফার্মগেটে চলে আসছি। এখন ট্রেন চলাচল দেখে খুব ভালো লাগছে। তবে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে নজর রাখতে হবে।
আরও পড়ুন:
উত্তরা থেকে মতিঝিল মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক
ব্যয়বহুল মেট্রোরেলে নিরাপত্তাঝুঁকি
দীর্ঘ ২২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পর রাজধানীর ফার্মগেট স্টেশন দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) বেলা ১১টা ১৬ মিনিটে উত্তরা এবং মতিঝিল থেকে একই সময়ে দুটি ট্রেন ফার্মগেট স্টেশনে আসে।
সরেজমিনে দেখা যায়, উত্তরার দিক থেকে আশা প্রথম ট্রেনের সিটে তেমন কোনো যাত্রী নেই। তবে মতিঝিলের দিক থেকে আসার ট্রেনটিতে ভরপুর ছিল যাত্রী। নির্দিষ্ট সময়ে দুটি ট্রেন স্টেশন ছেড়ে গেছে। তবে ফার্মগেট স্টেশনে খুবই ধীর গতিতে ট্রেন দুটি ঢুকতে এবং বের হতে দেখা গেছে।
এরপর বেলা ১১টা ২৪ মিনিটে আবার দুই দিক থেকে দুটি ট্রেন আসতে দেখা যায়। এর মধ্যে মতিঝিলগামী ট্রেনে ভরপুর যাত্রী দেখা গেছে।
এমএমএ/এসএনআর/এএসএম