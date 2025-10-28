  2. জাতীয়

রাজধানীতে গাড়িচাপায় নারী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর শ্যামপুরের পোস্তগোলা ব্রিজের ওপর গাড়িচাপায় অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী নিহত হয়েছেন। নিহত নারীর বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শ্যামপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ইকবাল হুসাইন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ পোস্তগোলা ব্রিজের ওপর পড়ে থাকা অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে। পরে ঢামেকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নিহত নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ঘটনার কারণ ও দায়ীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

