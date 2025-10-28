পুরস্কার পেলেন ‘মিঠাই’র ‘সুইট ট্রিপ’ ক্যাম্পেইনের বিজয়ীরা

পুরস্কার পেলেন ‘মিঠাই’র ‘সুইট ট্রিপ’ ক্যাম্পেইনের বিজয়ীরা
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ-এর জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ব্র্যান্ড ‘মিঠাই’ আয়োজিত ‘সুইট ট্রিপ’ ক্যাম্পেইনের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি রাজধানীর বাড্ডায় প্রাণ গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা।
ক্যাম্পেইনের প্রথম পুরস্কার হিসেবে নেপালে কাপল ট্যুর জিতেছেন ঢাকা জেলার ফরিদা সুলতানা আঁখি। এছাড়া অন্য বিজয়ীরা পেয়েছেন এসি, টেলিভিশন, এয়ার কুলার, মাইক্রোওয়েভ ওভেনসহ নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার।
অনুষ্ঠানে প্রাণ গ্রুপের হেড অব মার্কেটিং আনিসুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) অমিতাভ রায়, এবং ডেপুটি ব্র্যান্ড ম্যানেজার মাসুম বিল্লাহসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা বলেন, দেশজুড়ে ভোক্তাদের ভালোবাসা ও আস্থাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। প্রাণ গ্রুপ সবসময় বিশ্বাস করে, গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করার পাশাপাশি ভোক্তাদের সঙ্গে বন্ধন গড়ে তোলা জরুরি। ‘মিঠাই’ সেই ভাবনারই সফল রূপ।
তিনি আরও বলেন, দেশের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্নগুলোকে স্বাস্থ্যসম্মত ও আধুনিক প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পৌঁছে দেওয়া ‘মিঠাই’ ব্র্যান্ডের লক্ষ্য। ‘সুইট ট্রিপ’ ক্যাম্পেইনটি মার্চ থেকে মে পর্যন্ত চলে, যেখানে অংশগ্রহণকারী লক্ষাধিক ক্রেতার মধ্য থেকে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচন করা হয়।
