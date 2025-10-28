প্রতারণার মামলায় বিমানের ফ্লাইট স্টুয়ার্ড গ্রেফতার

প্রতারণার মামলায় বিমানের ফ্লাইট স্টুয়ার্ড গ্রেফতার
নারী সহকর্মীর সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট স্টুয়ার্ড জিসান আহমেদ ছাকিনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর উত্তরা এলাকা থেকে ছাকিনকে গ্রেফতার করা হয়।
উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. গোলাম মোস্তফা জানান, একটি মামলার ওয়ারেন্টভভুক্ত আসামি জিসান আহমেদ ছাকিনকে র্যাব গ্রেফতারের পর থানায় হস্তান্তর করে। তাকে বুধবার আদালতে পাঠানো হবে।
জানা গেছে, গ্রেফতার ছাকিন এর আগেও ওই নারী সহকর্মীর সঙ্গে প্রতারণাসহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন।
একদিকে আদালতে মামলার কার্যক্রম, অন্যদিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিরাপত্তা বিভাগের তদন্ত চলমান রয়েছে ছাকিনের বিরুদ্ধে।
ভুক্তভোগী ওই নারী অভিযোগ করে বলেন, ছাকিনের সঙ্গে পারিবারিকভাবে তার বিয়ের কথা চলছিল। একপর্যায়ে পরিবারের সম্মতিতে তার সঙ্গে এঙ্গেজমেন্ট হয়। এরপর ছাকিন ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। এরপর সেই ভিডিও ধারণ করে বিভিন্ন সামাজিক যোগোযোগমাধ্যম এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ও বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এমনকি ওই নারীর ই-মেইল ও ইন্সটাগ্রাম হ্যাক করে ছাকিন তার মোবাইলে নিয়ে ওইসহ ছবি ও ভিডিও পাঠিয়ে দেয়।
ছাকিনের বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা করা হলে ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে আত্মীয়-স্বজনদের মাধ্যমে সমস্ত ভিডিও সরিয়ে ফেলার কথা বলে জামিনে মুক্ত হন। জামিনে বেরিয়ে ফের বেপরোয়া হয়ে উঠে ছাকিন। এরপর এক কাজীর সহযোগিতায় ভুয়া কাবিননামা তৈরি করে স্ত্রী দাবি করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আসছিল। ছাকিন ও কাজীসহ অন্যন্যদেও বিরুদ্ধে মামলা করলে আদালত ওই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করে। ওই মামলায় মঙ্গলবার র্যাব তাকে গ্রেফতার করে থানায় হস্তান্তর করে।
