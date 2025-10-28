  2. জাতীয়

চার লেন হবে কুমিল্লা-বেগমগঞ্জ-রামগঞ্জ আঞ্চলিক সড়ক

প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের দুটি প্যাকেজে ৩৭২ কোটি ৮৮ লাখ ৩৩ হাজার ৩৮৩ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠকে সূত্রে জানা যায়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ‘কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেন সড়ক উন্নয়ন’ প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর-পিডব্লিউ-০৬ এর পূর্ত কাজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, ‘কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক চার-লেন সড়ক উন্নয়ন’ প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর-পিডব্লিউ-০৬ এর পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে চারটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। এর মধ্যে দুটি প্রস্তাব কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়।

দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মীর হাবিবুল আলমের কাছ থেকে ১৮১ কোটি ৩৬ লাখ ২০ হাজার ৫৪৫ টাকায় প্রকল্পের প্যাকেজটির পূর্ত কাজ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি একনেক থেকে অনুমোদিত হয় ২০২৪ সালের ২৮ মে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

প্যাকেজের আওতায় বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি-রামগঞ্জ সড়কের প্রশস্তকরণ, শক্তিশালীকরণ, শক্ত ফুটপাথ নির্মাণ, শক্ত কাঁধ, ৪টি ভিন্ন আকারের আরসিসি বক্স, কালভার্ট, বাস-বে, পার্শ্ব সড়ক, সড়ক বিভাজনকারী, প্রতিরক্ষামূলক কাজ, সড়কের পাশের ড্রেন নির্মাণ করা হবে।

বৈঠকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আর এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ‘কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক, চার লেন সড়ক উন্নয়ন’ প্রকল্পের প্যাকেজ নং-পিডব্লিউ-০৭ এর পূর্ত কাজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

জানা যায়, ‘কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেন সড়ক উন্নয়ন’ প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর-পিডব্লিউ-০৭ এর পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে চারটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। তার মধ্যে তিনটি প্রস্তাব কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়।

দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মীর হাবিবুল আলমের কাছ থেকে ১৯১ কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৮৩৮ টাকায় প্রকল্পের প্যাকেজটির পূর্তকাজ ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্যাকেজের আওতায় বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি-রামগঞ্জ সড়কের প্রশস্তকরণ, শক্তিশালীকরণ, পৃষ্ঠতল নির্মাণ, শক্ত পেভমেন্ট, হার্ড শোল্ডার, ৫টি ভিন্ন আকারের আরসিসি বক্স, কালভার্ট, বাস-বে, সাইডরোড, রোড ডেভিডার, প্রতিরক্ষামূলক কাজ, রোড সাইড ড্রেন এবং সড়ক সুরক্ষা কাজ করা হবে।

