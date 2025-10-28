ভোক্তার ডিজির সঙ্গে সিসিএসের মতবিনিময়

ভোক্তার ডিজির সঙ্গে সিসিএসের মতবিনিময়
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের (ডিএনসিআরপি) মহাপরিচালক ফারুক আহম্মেদের সঙ্গে বেসরকারি ভোক্তা অধিকার সংস্থা কনশাস কনজ্যুমার্স সোসাইটির (সিসিএস) মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময় সভায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) ফারুক আহম্মেদ (অতিরিক্ত সচিব), পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) ও উপ-পরিচালক আফরোজা রহমান উপস্থিত ছিলেন। সিসিএসের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক পলাশ মাহমুদ, ঢাকা মহানগর উত্তরের কো-অর্ডিনেটর মো. জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের কো-অর্ডিনেটর ইমরান শুভ্র, সিওয়াইবির কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. রিয়াজ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন মুন্না উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় সভায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফারুক আহম্মেদ বলেন, ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণে অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সিসিএস দীর্ঘদিন ধরে ভোক্তা অধিকার বিষয়ে সচেতনতা, বাজার পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে যে ভূমিকা রেখে আসছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সরকার ও বেসরকারি সংগঠনের এই পারস্পরিক সহযোগিতা আমাদের আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
সিসিএসের নির্বাহী পরিচালক পলাশ মাহমুদ বলেন, সিসিএস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিশ্বাস করে ভোক্তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা কেবল সরকারের একার দায়িত্ব নয় এটি একটি সমন্বিত সামাজিক দায়িত্ব। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষায় নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ভোক্তা অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে আমরা এ কাজগুলোকে আরও সুসংগঠিত করতে পারবো। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, বাজার তদারকিতে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সহযোগিতা করা।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সিওয়াইবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ মণ্ডল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ইসরাফিল হোসাইন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি তাজমুল হোসাইন, শেকৃবি সভাপতি কাজী নাফিস সোয়াদ, ঢাকা কলেজ সভাপতি ইমরান হোসাইন, সরকারি তিতুমীর কলেজ সাধারণ সম্পাদক হাসিব শিকদার, শেকৃবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম ফয়সাল প্রমুখ।
এএমএ