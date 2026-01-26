  2. জাতীয়

ফ্রি ট্রেড জোন বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ আইনি সংস্কার

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ফ্রি ট্রেড জোন বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ আইনি সংস্কার

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেছেন, ফ্রি ট্রেড জোন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ আইনি সংস্কার। জোন চালুর আগে অন্তত দুইটি আইন, একটি বিধিমালা এবং পাঁচটি নীতিমালা সংশোধন করতে হবে—যার মধ্যে কাস্টমস আইন ও ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনও রয়েছে।

তিনি বলেন, এই পরিবর্তনগুলো একাধিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় বিষয়টি জটিল হলেও বর্তমান সরকার একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ তৈরি করে রেখে যাচ্ছে। আগামী সরকার এসে সরাসরি বাস্তবায়নে যেতে পারবে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

জানা গেছে, সোমবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সিসের (আইপিএ) গভর্নিং বোর্ডের চতুর্থ সভায় চট্টগ্রামে ‘ফ্রি ট্রেড জোন’ স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়।

