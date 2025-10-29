আগামী নির্বাচনে কমনওয়েলথের পর্যবেক্ষক দল আসবে: জামায়াত

আগামী নির্বাচনে কমনওয়েলথের পর্যবেক্ষক দল আসবে: জামায়াত
জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বাংলাদেশ সফররত কমনওয়েলথের প্রতিনিধি দল। বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী নির্বাচনে কমনওয়েলথের পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশে আসবে বলে বৈঠকের পর জানিয়েছে জামায়াত।
বৈঠক শেষে জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, বৈঠকে কমনওয়েলথের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন, গণতন্ত্রকে টেকসইকরণ, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের অগ্রগতির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে। আগামী নির্বাচনে কমনওয়েলথের পর্যবেক্ষক দল আসবে বলেও তারা জানিয়েছেন।
বৈঠকে কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ‘ইলেকটোরাল সাপোর্ট’ শাখার উপদেষ্টা এবং ‘প্রি-ইলেকশন অ্যাসেসমেন্ট’ প্রধান লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ। প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন ড. দিনুষা পণ্ডিতরত্ন, ন্যান্সি কানিয়াগো, সার্থক রায় ও ম্যাডোনা লিঞ্চ।
বৈঠকে জামায়াত নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা’ছুম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন ও মোবারক হোসাইন।
আরএএস/এমএমকে/জেআইএম