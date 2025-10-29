সংস্কার প্রতিবেদন সহজভাবে প্রকাশের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন সহজবোধ্য আকারে বই প্রস্তুত করে দেশের জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে আট খণ্ডের প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা। প্রতিবেদনে কমিশনের সুপারিশ, সভা ও কার্যবিবরণীর বিস্তারিত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাতে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।
প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে সুচিস্মিতা তিথি বলেন, প্রতিবেদন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রতিবেদন থেকে সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য একটি সংস্করণ তৈরি করতে হবে। এটি বই আকারে প্রকাশ করা উচিত, যাতে সাধারণ মানুষ এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা পড়ে সহজে বুঝতে পারে এবং অন্যদেরও বুঝাতে পারে। বইটি ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই প্রকাশের আহ্বান জানান তিনি।’
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘ভবিষ্যতে এ বইটি যেন শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য হয়ে যায় সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। তরুণ প্রজন্ম বইটি পড়বে, তারা নিজেরা জানবে এবং তাদের বাবা-মাকেও জানাবে এতে কী আছে।’
আজ প্রতিবেদন হস্তান্তরকালে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশন সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিবেদন হস্তান্তরকালে আলী রীয়াজ বলেন, ‘আট খণ্ডের এ প্রতিবেদনে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫, এই কমিশনের কার্যক্রমের প্রক্রিয়া, প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে প্রাপ্ত লিখিত প্রস্তাবনা, সাধারণ মানুষের মতামত, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে কমিশনের পক্ষ থেকে পাঠানো স্প্রেডশিট, সব ধরনের আলোচনা ও সংলাপ লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে এ আট খণ্ডের প্রতিবেদন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে গবেষণার জন্য দলিল হয়ে উঠবে।
এর আগে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সরকারের কাছে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ হস্তান্তর করে কমিশন।
