আগামী নির্বাচন হবে দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা: প্রেস সচিব
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলেনে প্রেস সচিব এ মন্তব্য করেন।
নির্বাচনের আয়োজন নিয়ে কোনো আতঙ্ক রয়েছে কি না- একজন গণমাধ্যমকর্মীর এমন প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা নির্বাচন। এ নিয়ে আতঙ্কের কিছু নাই।’
বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে নির্বাচন প্রস্তুতিবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা দেন। এ বিষয়ে জানাতে সংবাদ সম্মেলনটি হয়।
প্রেস সচিব জানান, নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রাথমিক যে কাজগুলো করতেই হবে সেগুলো দ্রুত সম্পন্ন হোক, এমনটি চাইছেন প্রধান উপদেষ্টা। আর কাজগুলো ১৫ নভেম্বরের মধ্যে হলে ভালো হয় বলে মনে করেন তিনি।
আরও পড়ুন
প্রেস সচিব: সম্ভবত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে ইসি
প্রধান উপদেষ্টা: নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে, হঠাৎ আক্রমণ চলে আসতে পারে
শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর অনেক কাজ আসবে। প্রধান উপদেষ্টা চাইছেন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতিতে একটি দিনও যেন নষ্ট না হয়। একটি দিনও যেন কেউ শিথিল না থাকেন। তিনি বারবার সে কথা বলেছেন।
ভোটের তারিখ নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করবে বলে জানান প্রেস সচিব। তিনি বলেন, তারা এ বিষয়ে বলেছেনও, সম্ভবত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তারা জানাবে। আমাদের তরফ থেকে নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণার কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে বারবার একটা কথাই বলছি যে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে।
তিনি আরও জানান, বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা হবে। এছাড়া কর্মকর্তাদের নিজ জেলা ও নিকট আত্মীয় জেলা এবং আত্মীয় পরিজনের কেউ প্রার্থী হলে সেসব নির্বাচনী এলাকায় দায়িত্ব পালন থেকেও বিরত রাখা হবে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নের বিষয়ে এলাকার গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বিবেচনা করে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় বদলি ও পদায়নের বিষয়ে এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবে এমন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াও শুরু করেছে বলে জানান শফিকুল আলম।
এমইউ/একিউএফ