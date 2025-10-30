  2. জাতীয়

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৪ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতির মৃত্যু
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগ/ফাইল ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের এক হাজতি অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম নারায়ণ কুঞ্জ বিহারী (৬৬)। তিনি বিকেলে কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসলে সাড়ে ৫টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কারারক্ষী আমজাদ হোসেন জনি বলেন, নারায়ণ কুঞ্জ বিহারী হাজতি হিসেবে ছিলেন। তবে কী মামলায় আটক ছিলেন এ বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্তের শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কাজী আল-আমিন/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।