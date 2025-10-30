প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সেমিনারে বক্তারা
অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনে উদীচী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে
উদীচী মানেই মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এবং বিশ্বমানবতার মুক্তি আন্দোলন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনে উদীচী সাংগঠনিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ‘সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে উদীচী’ শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ তিনদিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিন এ সেমিনার আয়োজন করে।
সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা উদীচীর জন্মগত অঙ্গীকার—সেমিনারে এ কথা উল্লেখ করেন বক্তারা।
সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবন্ধের লেখক ও উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম। সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমাম। প্রবন্ধ পাঠ করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ।
প্রবন্ধে বলা হয়, উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন সেন ও রণেশ দাশগুপ্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ভিত তৈরি করেছিলেন। কারণ, সাম্রাজ্যবাদই বিশ্বজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার মূল পৃষ্ঠপোষক। আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক চুক্তি, করপোরেট বিনিয়োগ ও ঋণের ফাঁদে ফেলে অনুন্নত দেশগুলোর সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। প্রচারমাধ্যম, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমেও তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।
প্রবন্ধে আরও বলা হয়, উদীচীর গঠনতন্ত্রেই সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে অবস্থান থেকে উদীচী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।
সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেয় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এ এন রাশেদা, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ, গবেষক মামুন সিদ্দিকী, উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী।
এছাড়া সিপিবির সাবেক সভাপতি কমরেড শাহ আলম, কেন্দ্রীয় নেতা শাহীন রহমানসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সেমিনারে বক্তব্য দেন।
উদীচীর প্রচার, পাঠাগার ও পাঠচক্র বিভাগের সম্পাদক আজমীর তারেক জাগো নিউজকে বলেন, ‘ঘোর আঁধারে পথ দেখাবে আগুনের নিশান’—এ স্লোগানে দেশ-বিদেশে সাড়ে তিন শতাধিক শাখায় একযোগে উদযাপিত হচ্ছে উদীচীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিলনমেলার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সমাপ্তি হবে।
এমডিএএ/এমকেআর/জেআইএম