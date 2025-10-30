রাউজানে র্যাবের অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ২
চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ দুইজনকে আটক করেছে র্যাব-৭।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে এ তথ্য জানান র্যাব-৭ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান।
তিনি বলেন, নোয়াপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযান চলমান রয়েছে।
