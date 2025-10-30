  2. জাতীয়

রাউজানে র‌্যাবের অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
রাউজানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে র‌্যাব

চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ দুইজনকে আটক করেছে র‌্যাব-৭।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে এ তথ্য জানান র‌্যাব-৭ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান।

তিনি বলেন, নোয়াপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযান চলমান রয়েছে।

