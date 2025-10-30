  2. জাতীয়

বেওয়ারিশ লাশের পরিচয় শনাক্তে কাজ করবেন বিদেশি বিশেষজ্ঞরা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

রাজধানীর রায়েরবাজার কবরস্থানে দাফন করা শতাধিক বেওয়ারিশ লাশের পরিচয় শনাক্তে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

শফিকুল আলম বলেন, আজ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে রায়েরবাজার কবরস্থানে দাফন করা শতাধিক বেওয়ারিশ লাশের পরিচয় শনাক্তে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ডিএনএ পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হয়।

