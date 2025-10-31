রাজধানীতে ঝটিকা মিছিল
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ’ লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ২৯ জন গ্রেফতার
রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ২৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ(ডিএমপি)।
শুক্রবার (৩১অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তালেবুর রহমান বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ঝটিকা মিছিল থেকে ২৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি।
এ নিয়ে বিকেল ৪টার সময় মিন্টো রোডে অবস্থিত ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সন্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিস্তারিত জানানো হবে।
