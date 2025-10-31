ইসকন নিষিদ্ধের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ

ইসকন নিষিদ্ধের দাবিতে বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ
ইসকনকে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ নামক একটি সংগঠন। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ইসকনের কর্মকাণ্ড এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য মারাত্মক হুমকি। তাই অবিলম্বে এই উগ্রবাদী সংগঠনের সব কার্যক্রম তদন্তপূর্বক নিষিদ্ধ করতে হবে এবং দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে জুমার নামাজের পর আয়োজিত এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে এই দাবি জানানো হয়েছে।
মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছেন আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের ঢাকা দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান। তিনি বলেন, ইসকন একটি উগ্রবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন। এরা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির স্থাপন ও হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার নামে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এদের সঙ্গে এদেশের সাধারণ হিন্দুদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এরা বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চায়।
সংগঠনটির ঢাকা দক্ষিণের সহ-সভাপতি কাযী হারুনূর রশীদ বলেন, ইসকনের সদস্যরা সহজ সরল মুসলিম তরুণীদের টার্গেট করে হিন্দুদের সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত করতে বাধ্য করছে। এরা ব্রাহ্মণ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে এদেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। এদের হাত থেকে কোনো মুসলমানই নিরাপদ নয়। অনতিবিলম্বে ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে হবে।
মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে এ সময় আহলে হাদীছ যুবসংঘের ঢাকা দক্ষিণের সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুর রাযযাকসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
এনএস/এএমএ/এএসএম