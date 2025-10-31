ছেলেকে বিদেশ পাঠাতে নেওয়া ঋণের চাপে মায়ের গলায় ফাঁস

ছেলেকে বিদেশ পাঠাতে নেওয়া ঋণের চাপে মায়ের গলায় ফাঁস
রাজধানীর ডেমরার পূর্ব বক্সনগর এলাকার একটি বাসায থেকে আজিমুন্নেসা (৫২) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে অচেতন অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত আজিমুন্নেসার মেয়ে মিম আকতার বলেন, ভাইকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আমার মা বিভিন্ন এনজিও থেকে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ নেন। পরে ঋণের টাকা দিয়ে ছেলেকে বিদেশে পাঠান। ঋণের টাকা পরিশোধ করার মানসিক চাপে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আমার মা হতাশাগ্রস্ত হয়ে রুমে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় রশি পেঁচিয়ে ফাঁস নেন। পরে আমরা দেখতে পেয়ে ডেমরা থানাকে খবর দিলে পুলিশ আসে। পুলিশের সহযোগিতায় আমার মাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাই।
তিনি আরও বলেন, আমরা ডেমরার পূর্ব বক্সনগর এলাকার মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিনের বাসার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকি। আমার বাবার নাম আব্দুল মজিদ মোল্লা। আমরা চার বোন এক ভাই।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এএমএ/এএসএম