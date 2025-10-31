সেই ‘পানি জাহাঙ্গীর’ এর বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার অর্থপাচার মামলা
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দপ্তরের সাবেক পিয়ন জাহাঙ্গীর আলম ওরফে ‘পানি জাহাঙ্গীর’ এর বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ মেলায় শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) নোয়াখালীর চাটখিল থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান জানান, নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান জাহাঙ্গীর আলম প্রথমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে আওয়ামী সরকার গঠনের পর তিনি স্বল্প সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ‘ব্যক্তিগত সহকারী’ হিসেবে দায়িত্ব পান। ওই সময় থেকেই তার আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।
২০১০ সালে তিনি ‘স্কাই রি অ্যারেঞ্জ লিমিটেড’ নামে একটি কোম্পানি গঠন করে বিকাশের ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবসা শুরু করেন। তবে কোম্পানির নামে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক পরিমাণ অর্থ লেনদেন হয়, যার বৈধ উৎসের সন্ধান মেলেনি।
সিআইডির অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫৬৫ কোটির বেশি টাকার লেনদেন হয়েছে। এই অর্থের বড় অংশ নগদে জমা হয় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে। এসব লেনদেন হুন্ডি ও অর্থপাচার কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি।
সিআইডির তদন্তে আরও উঠে আসে, জাহাঙ্গীর আলম তার স্ত্রী কামরুন নাহার ও ভাই মনির হোসেনের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অর্থ লেনদেন করতেন। ২০২৪ সালের জুনে দম্পতি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং বর্তমানে ভার্জিনিয়ায় অবস্থান করছেন। বিদেশে বিনিয়োগ বা সম্পদ ক্রয়ের কোনো সরকারি অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও তারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হয়েছেন বলে সিআইডির প্রাথমিক অনুসন্ধানে তথ্য মিলেছে।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খানের ভাষ্যমতে, জাহাঙ্গীর আলম, তার স্ত্রী কামরুন নাহার, ভাই মনির হোসেন ও প্রতিষ্ঠান স্কাই রি অ্যারেঞ্জ লিমিটেড যৌথভাবে ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন। অর্থপাচারের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, সংশ্লিষ্টদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে সিআইডির তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
