ঢাকায় মিছিলের প্রস্তুতিকালে আওয়ামী লীগের ৪৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪০ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৪৬ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এর মধ্যে শেরেবাংলা নগর থানা ১৮ জন, সিটিটিসি থানা ১৩ জন, খিলক্ষেত ৪ জন, উত্তরা থানা ২ জন, বাড্ডা, বনানী ও তেজগাঁও থানা পুলিশ তিনজন করে গ্রেফতার করেছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের সক্রিয় সদস্যরা। এদের মধ্যে আছে আনিসুজ্জামান রনি (৩১), মো. মুন্না মিয়া (২৬), মো. জাকির হোসেন খান (২২), মো. কামরুজ্জামান (২৫), মোমিনুল হাসান সোহান (২৯), মো. রকিবুল হাসান (৩৪), ইয়াসিন আরাফাত শুভ (২০), তাসরীপ হোসেন (২১), মো. খালেদ বিন কাওসার (২৮), রফিকুল ইসলাম বাঁধন (৩২), মো. সুমন হোসেন (৩৩), মেজবাউল ইসলাম (২৫), সাইফুল ইসলাম সাইফ (৩১), মো. মোস্তাফিজুর রহমান জনি (৩৭), মো. শেখ রাশেদুজ্জামান (৩৫), মোহাম্মদ মামুন শেখ পরশ (৩২), মামুন শেখ (৪০), মোহাম্মদ রাজু (৩০), শফিউল আলম (৩৫), জাহিদুল ইসলাম সুনু (৪০), মোহাম্মদ কুদ্দুস সরদার (৩২), মিঠুন দেবনাথ (৩৪), মো. বজলুর রহমান বাধন (৩০), নুর আলম সিদ্দিক (৪১), মহিউদ্দিন আহমেদ দোলন (২৩), মো. রবিউল আওয়াল (২৫), মিঠু দেবনাথ (৩০), আশরাফ আল কবির চৌধুরী (২৭), দেব যূথি দে নব (২৩), মো. মনির হোসেন ফরহাদ (২১), মো. আলমগীর হোসেন জনি (৩০), বিশ্বজিৎ সাহা (৩০), মো. মাহাফুজুর রহমান (৩০), মো. আ. শুকুর (৩৫), আবিদুর রহমান (২০), মো. সাব্বির (১৯), মো. ইমন হোসেন (১৯), ফাতিনুর শিমুল (১৯), মো. আরিফুল ইসলাম (১৯), শ্রীকান্ত কর্মকার (২০), জিয়াদ মাহমুদ (২১), মো. জিয়াদ (২০), মো. আসলাম (২১), মো. রিফাত ইসলাম (১৯), মো. মিল্লাত বাবু (১৮) ও মো. স্বপন মিয়া (২২)।

তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল রোধে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৪৬ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

খিলক্ষেত থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার সকাল ৭টা ৩৭ মিনিটে খিলক্ষেত থানার পুরাতন মস্তুল চেকপোস্টের সামনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের মিছিল করার জন্য নেতাকর্মী জড়ো হওয়ার খবর পায় পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নেতাকর্মীরা পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ হাতেনাতে আনিসুজ্জামান রনি, মুন্না মিয়া, জাকির হোসেন ও কামরুজ্জামান নামে চারজনকে গ্রেফতার করে, সঙ্গে মিছিলের ব্যানারও জব্দ করা হয়।

উত্তরা পশ্চিম থানার বরাত দিয়ে তিনি বলেন, একই দিন সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকার আকাশ টাওয়ার ও প্রগতি স্মরণী মেইন রোডে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল প্রস্তুতির সময় ব্যানারসহ মোমিনুল হাসান, রকিবুল হাসান, ইয়াসিন আরাফাত, তাসরীপ হোসেন ও মো. খালেদ বিন কাওসারকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সিটিটিসির বরাত দিয়ে তিনি বলেন, আজ সকালে বিজয়নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের সরকারবিরোধী ঝটিকা মিছিল প্রস্তুতির সময় রফিকুল ইসলাম, সুমন হোসেন, মেজবাউল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, জনি, রাশেদুজ্জামান, পরশ, মামুন, রাজু, শফিউল আলম, কুদ্দুস সরদার, মিঠুন দেবনাথসহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এছাড়া সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে শেরেবাংলা নগর থানাধীন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রায় ৯০–১০০ সদস্য অবৈধ মিছিলে অংশ নিলে বজলুর রহমান, নুর আলম সিদ্দিক, মহিউদ্দিন আহমেদ দোলনসহ ১৮ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

একই দিন দুপুর ১টা ২০ মিনিটের দিকে বনানী ঢাকা গেটের সামনে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া জিয়াদ মাহমুদ, মো. জিয়াদ ও মো. আসলামকে গ্রেফতার করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তেজগাঁও থানার বিজয় স্মরণী এলাকায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল প্রস্তুতির সময় মো. রিফাত ইসলাম, মো. মিল্লাত বাবু ও মো. স্বপন মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ৪৬ জনসহ ঝটিকা মিছিল আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

