লিবিয়া থেকে ফিরলেন ৩১০ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে ফিরলেন ৩১০ বাংলাদেশি
লিবিয়া থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরেছেন ৩১০ অনিয়মিত বাংলাদেশি নাগরিক। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে লিবিয়াভিত্তিক এয়ারলাইন ফ্লাইওয়া ইন্টারন্যাশনালের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।
বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর সমন্বয়ে তাদের দেশে আনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইওএম কর্মকর্তারা তাদের স্বাগত জানান। দেশে ফেরার পর তাদের প্রত্যেককে যাতায়াত খরচ, খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসাসহ সহায়তা দিয়েছে আইওএম।
প্রত্যাবাসিতদের বেশিরভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপে পাড়ি জমানোর উদ্দেশে মানবপাচারকারীদের সহায়তায় লিবিয়ায় যান বলে জানা গেছে। তাদের অনেকেই সেখানে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
মানবপাচার রোধ ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে দেশে ফেরত আসা এই বাংলাদেশিদের নিজেদের অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে অনুরোধ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
এদিকে লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক থাকা আরও বাংলাদেশিদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একসঙ্গে কাজ করছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
জেপিআই/এএমএ/এএসএম