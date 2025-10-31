  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রামে শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেফতার

চট্টগ্রামের বন্দর থানার বড়পুল মোড় সংলগ্ন পোর্ট কানেক্টিং রোড থেকে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে মো. আবদুল্লাহ আজাদ চৌধুরী (৫৪) নামে এক শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতার আবদুল্লাহ আজাদ নগরীর বন্দর থানার গোসাইলডাঙ্গা ৩নম্বর ফকিরহাট এলাকার মৃত তফাজ্জল আহাম্মদ চৌধুরীর ছেলে। তিনি বন্দর থানা শ্রমিক লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন।

ওসি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বন্দর থানা শ্রমিক লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আজাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি সম্প্রতি সরকার বিভিন্ন মিছিলেও অংশ নেন। তাকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এমডিআইএইচ/এমএএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।