ঢাকার ফুটপাতে শীতের বাহারি পিঠা
হেমন্তের হাওয়ায় শীতের আগমনী বার্তা মিলতেই ঢাকার ফুটপাতজুড়ে শুরু হয়েছে পিঠা উৎসব। নতুন ধানের চালের গুঁড়ো, খেজুরের গুড় আর নারকেলের ঘ্রাণে এখন শহরের রাস্তাঘাটে ভাসছে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী স্বাদের আমেজ। রাজধানীর কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, শেওড়াপাড়া, নাখালপাড়া কিংবা পান্থপথ- সব জায়গাতেই ফুটপাতে কিংবা ভ্যানে সাজানো অস্থায়ী পিঠার দোকানে জমজমাট ব্যবসা চলছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কেউ ভ্যানে ছোট চুলা বসিয়ে, কেউ বা অস্থায়ী টিনের ঘরে বসিয়ে বিক্রি করছেন ভাপা, চিতই, ছিটা ও তেলেভাজা পিঠা। ব্যস্ত কর্মজীবীরা বাসায় ফেরার পথে থেমে গরম গরম পিঠা খাচ্ছেন, কেউ আবার প্যাকেট করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।
ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের সামনে পিঠার দোকানে চলছে ক্রেতার ভিড়। ছোট চিতই পিঠা বিক্রি হচ্ছে ৫ টাকায়, বড়টি ১০ টাকায়। পিঠার সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে চিংড়ি, শুটকি, ধনে পাতা, টমেটো, সিম ও ডালভর্তাসহ নানা পদ। দোকানিদের দম ফেলারও সময় নেই।
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী সামিহা মেহজাবীন পিঠা খেতে এসে বলেন, এখন সারাবছরই পিঠা পাওয়া যায়। পিঠা শুধু শীতের খাবার নয়, বিকেলের নাস্তায়ও জায়গা করে নিয়েছে।
শুধু মূল সড়ক নয়, অলিগলির রাস্তাতেও দেখা যাচ্ছে মৌসুমি বিক্রেতাদের পিঠার দোকান। অনেকে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় এসে শীতের কয়েক মাস পিঠা বিক্রি করেন। পান্থপথে একটি ছোট ভ্যানে ভাপা ও চিতই পিঠা বিক্রি করছেন মুন্সিগঞ্জের মো. জাকির হোসেন।
তিনি জানান, আমি ঢাকায় থাকি না, শুধু শীতের সময় পিঠা বিক্রি করতে আসি। এক আত্মীয়ের বাসায় উঠেছি। আমার মতো আরও অনেকে ঢাকায় আসে পিঠা বিক্রি করতে। তার দোকানে চিতই পিঠা বিক্রি হয় ১০ থেকে ২০ টাকায়, আর ভাপা পিঠা ২০ থেকে ৩০ টাকায়। পিঠার সঙ্গে থাকে ৭-৮ রকম ভর্তা- ডাল, ধনে পাতা, চিংড়ি, সিম, শুটকি, টমেটোসহ নানা স্বাদে ভরপুর।
পল্লবীর পুরাতন থানার গলির এক দোকানে দেখা গেল ক্রেতাদের ভিড়। চার বন্ধুর একটি দল একে একে চেখে দেখছেন বিভিন্ন ধরনের পিঠা। বিক্রেতা শামীম ব্যস্ত হাতে পরিবেশন করছেন গরম গরম পিঠা। তিনি বলেন, প্রতিদিন প্রায় ৪০০-৫০০ টাকার পিঠা বিক্রি হয়। চিতই, ভাপা ছাড়াও ডিম চিতই ও সেদ্ধ ডিম বিক্রি করি। কেউ দু-একটা খায়, কেউ বাসায় নিয়ে যায়।
