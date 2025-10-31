বাসে তরুণীকে পোশাক নিয়ে কটূক্তি, সেই হেনস্তাকারী গ্রেফতার

বাসে তরুণীকে পোশাক নিয়ে কটূক্তি, সেই হেনস্তাকারী গ্রেফতার
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণীর পোশাক নিয়ে কটূক্তি ও হেনস্তার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার তিন দিন পর হেনস্তাকারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। তার নাম নিজাম উদ্দিন (৪৫)। তিনি ওই বাসের কন্ডাক্টর ও চালকের সহকারী।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে র্যাব-৪ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি জানান, মোহাম্মদপুরের বছিলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একটি বাসে এক তরুণী তার পোশাক নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদ করছেন। বাসে ওঠার পর সামনের আসনে বসা ওই ব্যক্তি তার পোশাক নিয়ে অশোভন মন্তব্য করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তরুণী প্রতিবাদ জানাতে সামনে এগিয়ে যান এবং প্রশ্ন করেন, আমার পোশাক নিয়ে আপনার সমস্যা কী? পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ওই ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে তরুণীকে চড় মারেন। মুহূর্তেই তরুণী জুতা খুলে পাল্টা আঘাত করেন।
ভিডিওতে আরও দেখা যায়, ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দুজনই বাসের সামনের দিকে পড়ে যান। তরুণী নিজেকে সামলে নিয়ে আবারও প্রতিরোধ করেন।
ঘটনার ভিডিওটি ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পর নানামুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকেই তরুণীর সাহসী অবস্থানের প্রশংসা করেছেন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি বলেন, ‘তরুণীকে কটূক্তি ও হেনস্তা করার ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ার পর হেনস্তাকারী ব্যক্তিকে আটক করতে র্যাব-৪–এর একটি দল অভিযান শুরু করে। পরে নিজাম উদ্দিনকে শনাক্ত করে আটক করা হয়। তাকে মোহাম্মদপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক বলেন, ‘গ্রেফতার নিজাম উদ্দিন ধানমন্ডি ১৫ থকে মোহাম্মদপুরের বছিলায় চলাচলরত রমজান পরিবহনের কন্ডাক্টর।’
সোমবার (২৭ অক্টোবর) রমজান পরিবহনের একটি বাস ধানমন্ডি-১৫ থেকে মোহাম্মদপুরের বছিলায় যাচ্ছিল। বাসটি বছিলার মেট্রো হাউজিংয়ের সামনে পৌঁছালে চালকের সহকারী মো. নিজাম উদ্দিন বাসটির যাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণীর দিকে তাকিয়ে তার পোশাক নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। এতে ওই তরুণী প্রতিবাদ করায় নিজাম উদ্দিন তার সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং তাকে চড় মারেন। একপর্যায়ে তরুণীও আত্মরক্ষার্থে নিজের পায়ের জুতা খুলে অভিযুক্ত নিজাম উদ্দিনকে আঘাত করেন।
