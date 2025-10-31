  2. জাতীয়

কোনো ষড়যন্ত্রই ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে পারবে না: আবু সুফিয়ান

প্রকাশিত: ১১:৪০ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
নির্বাচনী প্রচারণায় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান বলেছেন, রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কারের জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা রূপরেখা একটি যুগান্তকারী পদেক্ষপ। এই ৩১ দফার মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, অর্থনীতি ও সুশাসন সবক্ষেত্রেই বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে দুর্নীতি দমন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণ বিএনপির ধানের শীষের পক্ষে আাছে। কোনো ষড়যন্ত্রই ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে পারবে না।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে ১৮ নম্বর পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ডে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রদত্ত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে ও ধানের শীষের পক্ষে জনমত গঠনে সর্বসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন।

আবু সুফিয়ান বলেন, ‌‘নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে ষড়যন্ত্রের ডালপালা তত মেলতে শুরু করেছে। কখনোও পিআর, কখনো গণভোট নানা বাহানায় নির্বাচনকে বানচাল করার অপচেষ্টা চলছে। বিএনপি নির্বাচনমুখী দল। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ সময় ধরে আমরা লড়াই করছি। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মালিকানা জনগণের ফিরিয়ে দিতে চাই।’

তিনি বলেন, ‘জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিলে তাদের সঙ্গে নিয়েই দেশকে একটি মানবিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবো। জনগণ বিএনপির ধানের শীষের পক্ষে আাছে। কোনো ষড়যন্ত্রই ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে পারবে না।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন লিপু, এম এ হামিদ, ১৮ নম্বর পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সগির, মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য জসিম উদ্দিন, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. সবুর, মুজিবুর রহমান, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম নীরব প্রমুখ।

