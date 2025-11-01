ঢাকায় পর্যটন মেলার শেষ দিন আজ

ঢাকায় পর্যটন মেলার শেষ দিন আজ
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ)। তিন দিনব্যাপী এই মেলার শেষ দিন আজ শনিবার (১ নভেম্বর)।
মেলাটির আয়োজন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় পর্যটন সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)।
টোয়াব জানায়, এবারের মেলায় অংশ নিয়েছে ১২টি দেশ, যার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ, চীন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের পর্যটন সংস্থা ও ট্যুর অপারেটর। সম্মেলন কেন্দ্রের মেলায় চারটি হলে ২০টি প্যাভিলিয়ন ও ২২০টি স্টল অংশ নিয়েছে। মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র। যেখানে অংশ নিতে হলে বিটিটিএফ অ্যাপ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
আরও পড়ুন:
শুরু হয়েও হলো না সেন্টমার্টিন যাত্রা
আজ রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রবেশমূল্য ৫০ টাকা, তবে ছাত্রছাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধাদের জন্য প্রবেশ ফ্রি।
এ ছাড়া দেশ-বিদেশের নানা ট্যুর প্যাকেজ এবং হোটেল-মোটেল, রিসোর্টে ভাড়ায় ছাড় চলছে এই মেলায়। বিদেশে উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে স্টোল নিয়ে হাজির হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।
টোয়াবের পরিচালক (বাণিজ্য ও মেলা) তাসলিম আমিন শোভন জানান, ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া বিটিটিএফ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন মেলা। এ আয়োজন শুধু ব্যবসায়ী নয়, সাধারণ মানুষকেও ভ্রমণপ্রবণ ও পর্যটন-বান্ধব করে তুলছে।
এমএমএ/এসএনআর/এএসএম