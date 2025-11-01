৫ দাবিতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের শাহবাগে অবস্থান
দুই বছর পরপর বিশেষ নিয়োগের স্থায়ী ব্যবস্থাসহ পাঁচ দফা দাবিতে শাহবাগ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীরা।
শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সামনে তাদের অবস্থান নিতে দেখা যায়।
বক্তারা বলেন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশী গ্র্যাজুয়েটরা দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্বের শিকার। ২০১৮ সালের পর থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো বিশেষ সরকারি নিয়োগ কার্যক্রম না হওয়ায় এ সংকট আরও বেড়েছে। তারা জানান, ১৯ অক্টোবর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে তারা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।
তারা বলেন, আমাদের দাবি শুধু কর্মসংস্থানের নয়, এটি সমঅধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন। শিক্ষক সমাজ, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের নৈতিক দায়িত্ব প্রতিবন্ধী নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানো।
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের দাবিগুলো হলো:
১. প্রধান উপদেষ্টার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতি দুই বছর পর পর বিশেষ নিয়োগের স্থায়ী ব্যবস্থা দিতে হবে।
৩. বিদ্যমান অভিন্ন জাতীয় শ্রুতিলেখক নীতিমালা সংশোধন করতে হবে।
৪. সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠদানসংক্রান্ত সম্মানিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম ও পিএইচটি সেন্টারগুলোর শূন্য পদে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য বিশেষ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবেদনযোগ্য বয়সসীমা ৩৫ বছর করতে হবে।
চাকরিপ্রত্যাশীরা বলেন, শিক্ষক সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকারকর্মীরা প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলনে নৈতিক সংহতি প্রকাশ করবেন সাধারণ জনগণ মানবিক বিবেচনায় এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াবেন কারণ প্রতিবন্ধী নাগরিকদের অধিকার মানে জাতির ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা। আমাদের আন্দোলন চলমান। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
চাকরিপ্রত্যাশীরা বলেন, শিক্ষক সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকারকর্মীরা যেন প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলনে নৈতিক সংহতি জানান। আমাদের আশা, মানবিক বিবেচনায় সাধারণ জনগণও এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াবেন, কারণ প্রতিবন্ধী নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা মানে জাতির ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজু ভাস্কর্যে তাদের অবস্থান কর্মসূচি চলবে বলে জানান তারা।
উল্লেখ্য, একই দাবিতে গত ১০ দিন ধরে রাজু ভাস্কর্যের সামনে লাগাতার অবস্থান করছেন তারা।
