রাজধানীতে গলায় ফাঁস দেওয়া বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তর মুগদায় গলায় ফাঁস দেওয়া এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ওয়েসিস স্কুল গলি এলাকার একটি বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শনিবার (১ নভেম্বর) ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

নিহত ব্যক্তির নাম বাবুল মিয়া (৬৭)। তিনি উত্তর মুগদার এশিয়া আইডিয়াল স্কুল এলাকার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে ওয়েসিস স্কুলের গলিতে একটি বাসায় দ্বিতীয় তলায় থাকতেন।

মুগদা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সাফায়াত মুকুল বলেন, ‘আমরা রাতে খবর পেয়ে বিছানা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তা ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।’

এসআই সাফায়াত আরও বলেন, ‘আমরা পরিবারের কাছে জানতে পেরেছি, পারিবারিক কলহের জেরে তিনি মানসিক বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। পরে নিজকক্ষে সিলিং ফ্যানের হুকের সঙ্গে রশি পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।’

