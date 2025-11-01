  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুর ও নিউমার্কেট এলাকায় বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদপুর ও নিউমার্কেট থানা এলাকা থেকে ১৩ জন গ্রেফতার

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও নিউমার্কেট থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার (১ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অত্র থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে আটজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- পারভেজ (২৮), রাকিব (১৯), সবুজ খান (২০), সালাউদ্দিন (২০), পারভেজ (৪২), সজিব (২৩), নয়ন (২০) ও আশিক (২৬)।

নিউমার্কেট থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, একই দিন নিউমার্কেট থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে নিউমার্কেট থানা পুলিশ।

গ্রেফতারররা হলেন- রাসেল (৩৫), মো. হাবিবুর রহমান (২৬), মো. হাবিব (২১), মো.তারেক (৩৩) ও মো. সোলায়মান (৩০)।

গ্রেফতারদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধীরা রয়েছে বলে জানান তিনি। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

