রাজধানীতে শব্দদূষণ করায় ৬ যানবাহনকে জরিমানা
রাজধানীর কাকরাইল এলাকায় মানমাত্রার অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী ও হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করা ছয়টি যানবাহনকে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এর ৮(১) ধারার লঙ্ঘনের দায়ে মোট ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) পরিবেশ অধিদপ্তরের সদরদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইংয়ের উদ্যোগে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা করা হয়।
অভিযানের সময় শব্দদূষণ রোধে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য আরও ২২টি যানবাহনের চালক ও মালিককে পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর জানায়, নগরবাসীর সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সদরদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইংয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট খায়রুন্নাহার। অভিযানে প্রসিকিউশন দেন পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. তরিকুল ইসলাম।
পরিবেশ অধিদপ্তর সব যানবাহন মালিক ও চালকদের প্রতি অনুরোধ করেছে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার এড়িয়ে চলার পাশাপাশি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য।
আরএএস/এমএএইচ/জেআইএম