মুষলধারে বৃষ্টিতে রাজধানীতে জলাবদ্ধতা, যান চলাচলে ধীরগতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
নভেম্বরের প্রথম দিনেই হঠাৎ বৃষ্টি, ছবি: মাহবুব আলম

মুষলধারে বৃষ্টির কারণে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। ফলে এসব সড়কে যানবাহন চলাচলে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। তবে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ট্রাফিক পুলিশ কাজ করছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি গুলশান ট্রাফিক বিভাগ।

শনিবার (১ নভেম্বর) বৃষ্টি পরবর্তী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ডিএমপি গুলশান ট্রাফিক বিভাগ থেকে এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, মুষলধারে বৃষ্টির কারণে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনের সড়ক, বনানী কবরস্থানের সামনের সড়ক, পুলিশ প্লাজার সামনের সড়কসহ অন্যান্য কিছু স্থানে পানি জমে গেছে। ফলে রাস্তায় যানবাহন স্বাভাবিক গতিতে চলাচল করতে পারছে না। ট্রাফিক পুলিশ চেষ্টা করছে যাতে যান চলাচল যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখা যায়।

