দক্ষিণখানে জুলাই যোদ্ধা আরমানের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর উত্তরার দক্ষিণখান থেকে উত্তরা সরকারি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আরমান আহমেদ শাফিনের (২৬) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আরমান উত্তরা জুলাই যোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক ছিলেন বলে জানা গেছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে দক্ষিণখানের আদম আলী মার্কেটের পাশে একটি বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
তবে তার মৃত্যু নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। আরমানের মরদেহটি সিলিংফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেওয়া এবং খাটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় ছিল। তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ করেছেন স্বজন ও স্থানীয়রা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উদ্ধারের সময় আরমানের হাঁটু বিছানার সঙ্গে লাগানো ছিল এবং তার পায়ের পাতায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। আঘাতের ফলে তার পায়ের পাতা নীল হয়ে যায়।
এ বিষয়ে দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাইফুর রহমান মির্জা বলেন, মরদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এটি আত্মহত্যা নাকি অন্যকিছু, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।
ওসি আরও বলেন, আরমান তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ৮ নম্বর রেলগেট এলাকায় থাকতেন। ঘটনাটি ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। তদন্ত ও ময়নাতদন্তের ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।
