মোহাম্মদপুরে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
রাজধানীর মোহাম্মদপুর নবীনগর হাউজিং চার নম্বর রোডে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মো. রাসেল (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিপ্লব নামের আরও একজন আহত হয়েছেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) দিবাগত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাসেলকে মৃত ঘোষণা করেন।
মোহাম্মদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. শহীদুল ওসমান (মাসুম) জানান, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রাসেল ও বিপ্লবকে গুরুতর আহত অবস্থা পাই। পরে তাদের উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক রাসেলকে মৃত ঘোষণা করেন। বিপ্লবকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে ও আহত বিপ্লবের কাছ থেকেও তথ্য নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের মুখে জানতে পারি চন্দ্রিমা বাজারের পাশে মুরগীর দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে বাবু ও বিপ্লবের মধ্যে বিরোধ চলছিল।
তিনি জানান, নিহত রাসেল পেশায় একজন মাইক্রোবাসচালক ছিলেন। তিনি চন্দ্রিমা মডেল টাউনের ৫ নম্বর রোডের ২০/এ নম্বর বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। মরদের শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান। পেপার বাবু ও মোবারক নামের দুজনকে আটক করেছি।
এমআরএম