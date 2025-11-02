  2. জাতীয়

ডিএনসিসি কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
জেনেভা ক্যাম্পের ১৫ একরে লক্ষাধিক লোকের বাস, জীবন মানবেতর
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প পরিদর্শনে ডিএনসিসি কর্মকর্তারা/ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে ১৫ একর জায়গায় লক্ষাধিক লোকের বাস। তারা খুব মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের সমস্যা সমাধানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) কিছু উদ্যোগ নিয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে জেনেভা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন ডিএনসিসির আঞ্চল ৫-এর নির্বাহী কর্মকর্তা মোহম্মদ সাদিকুর রহমান।

তিনি বলেন, জেনেভা ক্যাম্প একটি স্পর্শকাতর স্থান। এখানে মোট ১৫ একর জায়গা আছে। এই জায়গার ভেতরে লক্ষাধিক লোক বাস করে। ভেতরে খুবই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং খুব মানবেতর জীবনযাপন করে। আমরা এখানে কিছু উদ্যোগ নিয়েছি, যদি সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যায়।

এ কর্মকর্তা জানান, ক্যাম্পের ভেতর কিছু যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং এখানে সুযোগ-সুবিধা ভালোভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না তা তারা ভাবছেন। এখানে চিকিৎসার একটি ব্যবস্থা থাকলেও সেটি অত্যন্ত নাজুক। একে পুনর্বাসন করে ভালো পর্যায়ে নিয়ে আসা ও চিকিৎসক দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। এছাড়া এখানের বহু বাচ্চা এখন লেখাপড়া করে। তবে তাদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। সব বাচ্চা ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। এখানে একটি স্কুল আছে এবং এর ভবনটি আরও একটু যুগোপযোগী করা যায় কি না সেই ব্যবস্থা তারা নেবেন।

সাদিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা সেক্টর ভিত্তিক প্রধানদের নিয়ে একটা সভা করেছি। সভার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এই পরিদর্শন। পরিদর্শনের পর আমরা তাদের সঙ্গে আবার বসবো। বসে যেসব সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করা যায় কি না দেখবো।’

এই ঘনবসতিতে দুর্ঘটনা মোকাবিলার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখানে একটি কারিগরি কমিটি করে এ বিষয়টি দেখবেন। তারা এটি পর্যালোচনা করে দেখবেন। এই ব্যাপক লোকজনকে সরকার যদি অন্য কোথাও পুনর্বাসন না করে তাহলে দিন দিন আরও খারাপ অবস্থা হবে।

