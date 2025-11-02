প্রতিবেদন হস্তান্তর
বিশেষ বিধানের অধীন বিদ্যুৎ কেনার চুক্তিতে সীমাহীন দুর্নীতি
বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের অধীনে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তিতে সীমাহীন দুর্নীতি ও জালিয়াতি পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে এ বিষয়ে গঠিত কমিটি।
রোববার (২ নভেম্বর) সচিবালয়ে বিশেষ বিধান আইনের অধীনে সম্পাদিত চুক্তি পর্যালোচনায় গঠিত জাতীয় কমিটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন হস্তান্তর করে।
প্রতিবেদন হস্তান্তরের পর জাতীয় কমিটির প্রধান হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা পর্যালোচনায় বিদ্যুৎ কেনার চুক্তিতে পেলাম সীমাহীন দুর্নীতি, যোগসাজশ, জালিয়াতি, অনিয়ম। ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের সঙ্গে চুক্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা এগুলো পেয়েছি।
তিনি বলেন, এটি আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন। আগামী বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় আমরা আমাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবো।
