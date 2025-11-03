পুরান ঢাকায় প্রিজন ভ্যানের ধাক্কায় শ্রমিক নিহত
রাজধানীর চকবাজার থানার নাজিমউদ্দিন রোড বড় মসজিদ এলাকায় কারারক্ষীর প্রিজন ভ্যানের ধাক্কায় মো. সোহাগ (৩০) নামে এক ঠেলাগাড়ি শ্রমিক নিহত হয়েছেন।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পৌনে ২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেকে নিয়ে আসা মো. আশরাফুল বলেন, দুপুর ১টার দিকে নাজিমুদ্দিন রোডে বড় মসজিদ এলাকা দিয়ে ঠেলাগাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় কারারক্ষীর প্রিজন ভ্যানের ধাক্কায় ঠেলাগাড়ি শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
এমআরএম/জেআইএম