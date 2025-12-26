পূর্বাচল সড়কের আবর্জনা অপসারণ করছে সিটি করপোরেশন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
পূর্বাচল সড়কের আবর্জনা অপসারণ করছে সিটি করপোরেশন
পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কের আবর্জনা অপসারণ করছে সিটি করপোরেশন/ছবি জাগো নিউজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিশাল সংবর্ধনা দিয়েছে দলটি। এ উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর পূর্বাচলে জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ে (৩০০ ফিট), ১০০ ফিট সড়ক, কুড়িল ও বিমানবন্দর সড়কে কয়েক লাখ মানুষের সমাগম হয়।

এদিন সন্ধ্যায় বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা চলে যাওয়ার পর দৃষ্টিনন্দন সড়কগুলোতে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। এসব সড়ক ও সড়কের ফুটপাতে ময়লা, আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে বিএনপির মিডিয়া সেলের এক পোস্টে জানানো হয়, শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল থেকে পুরো পথের আবর্জনা পরিষ্কার করা হবে।

পোস্টে বলা হয়, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ‘ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন’ উপলক্ষে জনসমাবেশে রাজধানীর ‘জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ে’ (৩০০ ফুট মহাসড়ক), এয়ারপোর্ট রোড ও সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট সব বর্জ্য ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি স্বেচ্ছাশ্রমে শুক্রবার সকাল থেকে অপসারণ কার্যক্রম শুরু করবে।’

পূর্বাচল সড়কের আবর্জনা অপসারণ করছে সিটি করপোরেশন

আজ শুক্রবার সকাল থেকে এসব সড়কে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেছে উত্তর সিটি করপোরেশন।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসব সড়ক পরিষ্কার করতে উত্তরা, গুলশান, বনানীসহ আশপাশের এলাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আনা হয়েছে। অর্ধশতাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে দেখা যায় ১০০ ফিট সড়কে।

পূর্বাচল সড়কের আবর্জনা অপসারণ করছে সিটি করপোরেশন

তবে সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কুড়িল, বিশ্বরোড, ১০০ ফিট সড়কে বিএনপি নেতাকর্মীদের দেখা যায়নি। এসব সড়কের দুই পাশ ও ফুটপাত যত্রতত্র খাবারের প্যাকেট, ব্যানার, লিফলেট পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সড়ক বিভাজনের ওপর ফেস্টুন দেখা গেছে, ১০০ ফিট সড়ক সংলগ্ন লেক ও রেললাইনে ময়লা-আবর্জনা দেখা গেছে।

পূর্বাচল সড়কের আবর্জনা অপসারণ করছে সিটি করপোরেশন

কুর্মিটোলা, বিমানবন্দর সড়কে আবর্জনা দেখা গেছে। নিকুঞ্জ-১ এর সামনে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ঝাড়ু দিতে দেখা যায়। ১০০ ফিট সড়ক ও ফুটপাতে সিটি করপোরেশনের কর্মীদের ময়লা অপরসারণ করতে দেখা যায়।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী আলেয়া জানান, প্রতিদিনই সড়ক ও এর দুই পাশের ফুটপাত পরিষ্কার করেন সিটি করপোরেশনের কর্মীরা। তবে গতকালের আয়োজনের পর আজ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী আনা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন, বেলা ১১টার মধ্যে সড়ক পরিষ্কার করা সম্ভব হবে।

এসএম/বিএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।