জাল নোট ঠেকাতে সীমান্তে বিজিবির অভিযান ও নজরদারি জোরদার
জাল টাকার নোট প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। একই সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমও বাড়ানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিজিবির সদরদপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সীমান্ত দিয়ে যেন কোনোভাবে জাল নোট দেশে প্রবেশ না করতে পারে, সে জন্য অতন্দ্র প্রহরায় দায়িত্ব পালন করছেন বিজিবি সদস্যরা।
বিজ্ঞপ্তিতে জাল টাকার সঙ্গে জড়িত কোনো তথ্য থাকলে কাছের বিজিবি ক্যাম্প বা সদরদপ্তরে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া জনসাধারণের সহযোগিতায় এ ধরনের অপরাধ আরও কার্যকরভাবে দমন করা সম্ভব হবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে।
