দিল্লি-লাহোরের বায়ু বিপজ্জনক, ঢাকার অস্বাস্থ্যকর

দিল্লি-লাহোরের বায়ু বিপজ্জনক, ঢাকার অস্বাস্থ্যকর
বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষ অবস্থানে উঠে এসেছে ভারতের দিল্লি। দ্বিতীয় অবস্থানে পাকিস্তানের লাহোর আর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজধানী ঢাকা।
শনিবার (৮ নভেম্বর)) সকাল ৯টা ৫২ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।
তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা দিল্লির বায়ুর মানের স্কোর ৬৪৩ অর্থাৎ সেখানকার বায়ুর মান বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। একই অবস্থা লাহোরের। সেখানকার বায়ুর মানের স্কোর ৩৪৬ অর্থাৎ বিপজ্জনক অবস্থা সেখানেও।
এরপর রয়েছে ঢাকা। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৯১ অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে ঢাকার বায়ু।
স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর।
অন্যদিকে, ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা বিপজ্জনক বা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
