হাতিরঝিলে হাফ ম্যারাথন উৎসব অনুষ্ঠিত
রাজধানীর হাতিরঝিলে ‘টেকসই নগর ও জনবসতির জন্য হাফ ম্যারাথন উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) আয়োজিত এই হাফ ম্যারানথে পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন ও পরিবেশকর্মী, শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন।
বিআইপি জানায়, এ ম্যারাথনের মূল উদ্দেশ্য নাগরিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, পার্ক-উদ্যান-খোলা জায়গা বাড়ানো ও বসবাসযোগ্য নগর গঠনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
টেকসই নগর গড়তে এই ম্যারাথনে শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ বিশেষ মাত্রা যোগ করে। ২১ দশমিক ১ কিলোমিটার হাফ ম্যারাথন, ৭ দশমিক ৫ কিলোমিটার, ৫ কিলোমিটার ও শিশুদের সঙ্গে কমিউনিটির ১ কিলোমিটার দৌড় ইভেন্টসমূহে পরিকল্পনাবিদসহ হাজারখানেকের বেশি মানুষ অংশ নেন।
হাফ ম্যারাথনে ছেলেদের মধ্যে প্রথম হন আশরাফুল ইসলাম, দ্বিতীয় মো. এলাহী সরদার, তৃতীয় মো. সরদার এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম নুসরাত জাহান, দ্বিতীয় ফাতেমা আনজুম হাসান এবং তৃতীয় মোছাম্মৎ নাসরিন আক্তার।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। এ সময় পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান, প্রখ্যাত দৌড়বিদ ইমতিয়াজ এলাহি ও রাজীব হোসেন, বিআইপির সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, যুগ্ম সম্পাদক তামজিদুল ইসলাম, বোর্ড সদস্য আবু নইম সোহাগ, উসওয়াতুন মাহেরা খুশি, ফাহিম আবেদীন, সিদ্দিকুল আবেদিন হামীম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
