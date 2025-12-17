  2. জাতীয়

৭০ ঊর্ধ্বে ৪১৯৩ হজযাত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানানোর অনুরোধ

প্রকাশিত: ১২:০৯ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
আগামী বছর হজে যেতে এজেন্সির নিবন্ধিত ৭০ বছরের বেশি বয়সী হজযাত্রীর সংখ্যা চার হাজার ১৯৩ জন। সৌদি আরবের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল বয়স্ক হজযাত্রীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা জানাতে হজ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সব লিড এজেন্সির কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

চিঠিতে বলা হয়, সৌদি সরকার হজ ২০২৬ সালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনো হজযাত্রী হজ পালন করতে না পারার নির্দেশনা ইতোমধ্যে সব হজ এজেন্সিকে অবহিত করা হয়েছে। লিড ও সমন্বয়কারী সব এজেন্সির নিবন্ধিত হজযাত্রীর মধ্যে ৭০ ঊর্ধ্ব বয়স্ক হজযাত্রীদের এজেন্সি ভিত্তিক তালিকা (সংখ্যা) পাঠানো হলো।

এমতাবস্থায়, তার এজেন্সির মাধ্যমে নিবন্ধিত ৭০ ঊর্ধ্ব বয়স্ক সকল হজযাত্রীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন/কথা বলে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে লিড এজেন্সির মাধ্যমে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে জানানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয় চিঠিতে।

এ বছর প্রত্যেক হজযাত্রীর ফিটনেস সনদ নির্ধারিত চিকিৎসকের মাধ্যমে নুসুক মাসারের মাধ্যমে সাবমিট করে ভিসা দেওয়ার পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়েছে। বিধায় ৭০ ঊর্ধ্ব বয়স্ক হজযাত্রীর বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

এ বছর বাংলাদেশের মোট ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজ পালন করবেন। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।

