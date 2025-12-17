  2. জাতীয়

‘স্থান-কাল-পাত্র’ স্থাপত্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন

প্রকাশিত: ১০:৩৭ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে বিশেষ স্থাপত্য প্রদর্শনী ‘স্থান-কাল-পাত্র’ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ আর্ক-সামিট উপলক্ষে এ প্রদশর্নীর আয়োজন করে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মোহাম্মদ এজাজ বলেন, একটি বাসযোগ্য, মানবিক ও টেকসই নগর গড়ে তুলতে স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নগরের জনপরিসরে সার্বজনিক স্থাপত্য প্রকল্প বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে নগরের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী দিনে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পেশাদার স্থপতিদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নগর উন্নয়নে স্থপতিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

‘স্থান-কাল-পাত্র’ প্রদর্শনীতে স্থাপত্যকে কেবল নির্মাণপ্রক্রিয়া হিসেবে নয় বরং মানুষের জীবন, স্মৃতি, সময় ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সাংস্কৃতিক ও মানবিক অনুশীলন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে বাংলাদেশের সমসাময়িক স্থাপত্যচর্চার বহুমাত্রিক দিক তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় প্রেক্ষাপট, মানুষের জীবনযাপন ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে স্থাপত্যচর্চাকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রদর্শনীটি ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আয়োজন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মানিক মিয়া এভিনিউয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক পরিসরে আয়োজনের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন, জনপরিসর ও মানুষের সঙ্গে স্থাপত্যের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতি ড. আবু সাঈদ ঢাকা শহরে গণপরিসরের অপ্রতুলতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ প্লাজা ও এর সামনের চত্বর একসময় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকলেও বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশ আর্ক-সামিট–২০২৫-এর আহ্বায়ক স্থপতি কাজী এম আরিফ স্বাগত বক্তব্যে বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে স্থাপত্যচর্চার বিষয়গুলো সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা এবং নির্মিত পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য।

