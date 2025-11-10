চট্টগ্রামে ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা খুন
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার (৯ নভেম্বর) রাতে উপজেলার কাঞ্চনা ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আহমেদ হোসেন (৫২) নয়াপাড়া গ্রামের জলিল বক্সের ছেলে। ঘটনার পর থেকে তার ছেলে রিয়াদ হোসেন (২৫) পলাতক ।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মাহমুদ কাওসার জানান, রিয়াদ নিহত আহমেদ হোসেনের বড় ছেলে। পারিবারিক বিষয় নিয়ে রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাবা-ছেলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। একপর্যায়ে রিয়াদ ঘরে থাকা ছুরি নিয়ে তার বাবার গলায় আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
রিয়াদকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলেও জানান আবু মাহমুদ কাওসার।
এমআরএএইচ/এসএনআর/এএসএম