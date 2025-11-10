  2. জাতীয়

ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতালের সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতালের সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত
ফাইল ছবি

রাজধানীর সূত্রাপুর থানাধীন ন্যাশনাল হাসপাতালের গেটের সামনে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত এক ব্যক্তির (৪৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১০ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে দুপুর ১২টার দিকে তার মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক (এসআই) ফারুক।

বিস্তারিত আসছে...

কাজী আল-আমিন/এএমএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।