ঢাকায় আওয়ামী লীগের ৩৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০১:০৬ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় ঝটিকা মিছিল ও নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৩৪ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সোমবার রাত থেকে আজ (মঙ্গলবার) ভোর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তারা তাদের সংগঠনের কার্যক্রম পুনরায় সক্রিয় করার লক্ষ্যে সম্প্রতি রাজধানীতে ঝটিকা মিছিল, অর্থায়ন, সরকারবিরোধী উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড ও সহিংসতার পরিকল্পনা করছিলেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে ডিবি সূত্র জানিয়েছে।

