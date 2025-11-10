  2. জাতীয়

পরিবারসহ ওমরাহ পালন করলেন প্রাণ গ্রুপের শতাধিক পরিবেশক

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
পরিবারসহ ওমরাহ পালন করলেন প্রাণ গ্রুপের শতাধিক পরিবেশক

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ গ্রুপ তাদের পরিবেশকদের কঠোর পরিশ্রম ও গ্রুপের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ওমরাহ পালনের সুযোগ করে দিয়েছে। সম্প্রতি গ্রুপের বিভিন্ন পণ্য পরিবেশনের সঙ্গে যুক্ত শতাধিক পরিবেশক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ওমরাহ পালন করেন।

ওমরাহ পালনের অংশ হিসেবে তারা পবিত্র কাবা শরিফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ি করেন। এছাড়া তারা মসজিদুল হারামে নামাজ আদায় করেন এবং দেশ, জাতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য দোয়া করেন। তাছাড়া পরিবেশক ও গ্রুপের কর্মকর্তারা মদিনায় মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করেন।

ওমরাহ পালন বিষয়ে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘প্রাণ গ্রুপের সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান আমাদের পরিবেশকদের। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আস্থার ফলে প্রাণ গ্রুপ দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই আমরা এই ওমরাহের আয়োজন করেছি। আশা করি, এই আধ্যাত্মিক সফর তাদের মানসিক প্রশান্তি ও নতুন উদ্দীপনা এনে দেবে’।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রাণ গ্রুপ সবসময় ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিশ্বাসের বন্ধন আরও দৃঢ় করতে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও আমরা পরিবেশকদের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং প্রণোদনার বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখবো।’

পরিবেশকরা প্রাণ গ্রুপের এই উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই অভিজ্ঞতা তাদের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।