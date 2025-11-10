‘স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সিটি করপোরেশন যেন যথাযথ দায়িত্ব পালন করে’

‘স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সিটি করপোরেশন যেন যথাযথ দায়িত্ব পালন করে’
ডেঙ্গু প্রতিরোধে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয় তারা।
সোমবার (১০ নভেম্বর) এই মানববন্ধনে ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর বলেন, ক্যাব যে দাবি তুলেছে তা সাধারণ মানুষের দাবি। আমরা যে হোল্ডিং ট্যাক্স দেই তার যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সিটি করপোরেশনের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তারা যেন যথাযথ পালন করে।
তিনি বলেন, ডেঙ্গু আক্রান্ত যারা টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারে না তাদের জন্য ডেঙ্গু কিট বা ওষুধ ফ্রি দিতে হবে। সেই দিকে সরকারের নজর দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি। মশার উপদ্রব কমানোর যে ওষুধ আছে এটা যেন প্রতি একদিন পর পর প্রয়োগ করা হয়। জনবল না থাকলে লোক নিয়োগ করে হলেও যেন এই কাজগুলো কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করে। সরকার ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আমরা যে স্মারকলিপি দিতে যাচ্ছি এই স্মারকলিপি যেন সরকার কার্যকরভাবে দেখে।
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স ক্যাবের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, মানুষ স্বাভাবিক ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে চায়। এটা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। মানুষের জীবন বিপন্ন হলেও সরকারের উদাসীনতা দেখা যায় যা কাম্য নয়। এখনো সেরকম কার্যকর পদক্ষেপ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেখায়নি। আমাদের নিজেদেরও সচেতন থাকতে হবে।
বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে প্রায় প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ জ্বরে আক্রান্ত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যকর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।
মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্যাবের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শওকত আলী খান, ক্যাবের নির্বাহী পরিচালক আহম্মদ একরামুল্লাহ। ক্যাবের আজীবন সদস্য আবুল কালাম আজাদ, ক্যাবের কেন্দ্রীয় সদস্য আনোয়ার হোসেন, ক্যাব উত্তরা শাখা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেবনাথ ও ক্যাবের আজীবন সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের মন্ডল।
মানববন্ধন শেষে ক্যাবের সাধারণ সম্পাদকসহ ক্যাব নেতারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দেন।
এনএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম