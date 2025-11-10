গুলশান-মহাখালীর ফুটপাত থেকে দেড় শতাধিক ঘর-দোকানপাট উচ্ছেদ

গুলশান-মহাখালীর ফুটপাত থেকে দেড় শতাধিক ঘর-দোকানপাট উচ্ছেদ
রাজধানীর গুলশান-২ ও মহাখালী এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।
সোমবার (১০ নভেম্বর) এই অভিযানে দেড় শতাধিক ঘর ও দোকানপাট উচ্ছেদ করে ডিএনসিসি।
গুলশান-২ এর ৭৫ নম্বর সড়ক ও আশপাশের এলাকা এবং মহাখালীর ওয়্যারলেস গেট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিএনসিসির আঞ্চল-৩ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জুলকার নায়ন।
উচ্ছেদ অভিযানে ১৫০টিরও বেশি ঘর ও দোকান অপসারণ করে প্রায় দুই কিলোমিটার ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়। নগরের সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত করতে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে ডিএসসিসি।
